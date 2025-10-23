Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun ölümden döndüğü feci kaza kamerada!
İstanbul Kadıköy'de ailesiyle beraber yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu'na motosiklet çarpmıştı. Ünlü oyuncunun yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, dün 16.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda ailesiyle beraber ailesiyle beraber yürüyen İrem Helvacıoğlu ve ailesine sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet çarptı.
İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan İrem Helvacıoğlu ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
İrem Helvacıoğlu'na motosikletin çarptığı anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
