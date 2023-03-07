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Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter

Naif kimliği ile tanıdığımız, başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy verdiği röportajda isyan etti.

Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter - Resim: 1

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy sokakta Bebek'te karşılaştığı gazetecilerle gündem üzerine bir süre sohbet edip kendisine yöneltilen soruları cevapladı. 

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Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter - Resim: 2

 Aksoy, bazı ünlülerin afet bölgesinde reklam amaçlı paylaşım yaptığını iddia eden meslektaşlarına veryansın etti. 

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Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter - Resim: 3

Saadet Işıl Aksoy, "O, onu çekmiş bu, bunu çekmiş. Çekiyorsa da çeksin arkadaş… Konuşulacak konular bunlar değil. Artık hepimizin şurasına kadar geldi. Artık yeter insaf” dedi.

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Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter - Resim: 4

Bazı ünlülerin afet bölgesinde reklam amaçlı paylaşım yaptığını iddia eden meslektaşları hakkında; 

“Böyle şeyleri bile konuşmak bence yanlış. Şimdi konuşulması gereken bir sürü şeyler varken bunlar detay konuşmalar, ayıp… O kadar büyük bir acı var, o kadar büyük bir mücadele var. Neyle mücadele edeceğimizi şaşırmış bir dönemdeyiz. O; onu çekmiş, bu; bunu çekmiş... Çekiyorsa da çeksin arkadaş. Konuşulacak konular bunlar değil. Artık hepimizin şurasına kadar geldi. Artık yeter, insaf.”

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