Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter

Bazı ünlülerin afet bölgesinde reklam amaçlı paylaşım yaptığını iddia eden meslektaşları hakkında;

“Böyle şeyleri bile konuşmak bence yanlış. Şimdi konuşulması gereken bir sürü şeyler varken bunlar detay konuşmalar, ayıp… O kadar büyük bir acı var, o kadar büyük bir mücadele var. Neyle mücadele edeceğimizi şaşırmış bir dönemdeyiz. O; onu çekmiş, bu; bunu çekmiş... Çekiyorsa da çeksin arkadaş. Konuşulacak konular bunlar değil. Artık hepimizin şurasına kadar geldi. Artık yeter, insaf.”