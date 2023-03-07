Ünlü oyuncu isyan etti: Hepimizin şurasına geldi, artık yeter
Naif kimliği ile tanıdığımız, başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy verdiği röportajda isyan etti.
Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy sokakta Bebek'te karşılaştığı gazetecilerle gündem üzerine bir süre sohbet edip kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Aksoy, bazı ünlülerin afet bölgesinde reklam amaçlı paylaşım yaptığını iddia eden meslektaşlarına veryansın etti.
Saadet Işıl Aksoy, "O, onu çekmiş bu, bunu çekmiş. Çekiyorsa da çeksin arkadaş… Konuşulacak konular bunlar değil. Artık hepimizin şurasına kadar geldi. Artık yeter insaf” dedi.
Bazı ünlülerin afet bölgesinde reklam amaçlı paylaşım yaptığını iddia eden meslektaşları hakkında;
“Böyle şeyleri bile konuşmak bence yanlış. Şimdi konuşulması gereken bir sürü şeyler varken bunlar detay konuşmalar, ayıp… O kadar büyük bir acı var, o kadar büyük bir mücadele var. Neyle mücadele edeceğimizi şaşırmış bir dönemdeyiz. O; onu çekmiş, bu; bunu çekmiş... Çekiyorsa da çeksin arkadaş. Konuşulacak konular bunlar değil. Artık hepimizin şurasına kadar geldi. Artık yeter, insaf.”