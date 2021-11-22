Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor
Son dönemde reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamayan Masumlar Apartmanı dizisindeki ayrılık iddiası şok etkisi yarattı.
TRT 1 ekranlarının sevilerek takip edilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi son dönemde kan kaybetmeye başladı. Reytinglerde istenilen seviyelerin görülemiyor olması senaristleri ve yapımcıların yeni karar almasına neden oldu.
Tam da bu noktada Masumlar Apartmanı dizisinde peş peşe yapılan hamlelerin yapılması ise seyircinin dikkatinden kaçmadı. İlk olarak Kırmızı Oda hamlesi ve Binnur Kaya’nın iddialı dizide rol alması ise büyük değişim olarak gösterilmişti.
Masumlar Apartmanı dizisinde en büyük karar ise Ceylan karakteri Aslıhan Gürbüz’ün kadroya dahil olmasıyla birlikte başladı.
Ekranların sevilen projesi Masumlar Apartmanı dizisinin bir önceki bölümünde Aslıhan Gürbüz damgası sosyal medyayı sallamıştı. Başarılı ve güze oyuncunun performansı seyirciden tam not aldı.