Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor

Tam da bu noktada Masumlar Apartmanı dizisinde peş peşe yapılan hamlelerin yapılması ise seyircinin dikkatinden kaçmadı. İlk olarak Kırmızı Oda hamlesi ve Binnur Kaya’nın iddialı dizide rol alması ise büyük değişim olarak gösterilmişti.