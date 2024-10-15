Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'ndan yardım çığlığı: ''Rehin tutuluyorum''

"REHİN TUTULUYORUM"

Ünlü isim, "Ben Meltem Miraoğlu, Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, dizi ve sinema üçgenine emek vermekteyim. Yıllardır oynadığım dizi ve filmler izleniyor.

Ben bu konuşmayı basına röportaj vermekten ziyade suç duyurusunda bulunmak için yaptığımı belirtmek isterim. Kimliklerim çalındı. Amerika'da rehin tutuluyorum. Türkiye'ye gelmem engelleniyor. Amerikan vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.