Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'ndan yardım çığlığı: ''Rehin tutuluyorum''
Kendisinden 48 yaş küçük biriyle evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, kimliklerinin çalındığını ve Türkiye'ye dönemediğini açıkladı.
2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli zengin bir Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, uzun süre magazinde gündeminde yer almıştı.
2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile ünlenen Meltem Miraloğlu, Amerika'da rehin tutulduğunu öne sürdü.
Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla kimliklerinin çalındığını belirten Miraloğlu, yardım çağrısında bulundu.
"REHİN TUTULUYORUM"
Ünlü isim, "Ben Meltem Miraoğlu, Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, dizi ve sinema üçgenine emek vermekteyim. Yıllardır oynadığım dizi ve filmler izleniyor.
Ben bu konuşmayı basına röportaj vermekten ziyade suç duyurusunda bulunmak için yaptığımı belirtmek isterim. Kimliklerim çalındı. Amerika'da rehin tutuluyorum. Türkiye'ye gelmem engelleniyor. Amerikan vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.