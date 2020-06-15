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  3. 15 Haziran 2020 09:13

Özge Özder, Mucize Doktor'un kadrosundan çıkarıldı

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'dan ayrılan Özge Özder, bu kararının kendisine ait olmadığını, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Özge Özder, Mucize Doktor'un kadrosundan çıkarıldı

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor, koronavirüs salgınından dolayı ara verdiği çekimlere önümüzdeki hafta başlıyor.

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Özge Özder, Mucize Doktor'un kadrosundan çıkarıldı

Mucize Doktor'un kadrosunda, Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan, Reha Özcan, Murat Aygen gibi adlar yer alırken, diziden gelen bir ayrılık haberi izleyenleri bir hayli üzdü.

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Özge Özder, Mucize Doktor'un kadrosundan çıkarıldı

Dizinin kadrosundan ayrılan oyuncu Özge Özder sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Özge Özder, Mucize Doktor'un kadrosundan çıkarıldı

Dizide Kıvılcım karakterini başarıyla canlandıran Özder, kadrodan çıkmasının kendi kararı olmadığını ifade etti.

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