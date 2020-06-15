Özge Özder, Mucize Doktor'un kadrosundan çıkarıldı
Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'dan ayrılan Özge Özder, bu kararının kendisine ait olmadığını, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor, koronavirüs salgınından dolayı ara verdiği çekimlere önümüzdeki hafta başlıyor.
Mucize Doktor'un kadrosunda, Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan, Reha Özcan, Murat Aygen gibi adlar yer alırken, diziden gelen bir ayrılık haberi izleyenleri bir hayli üzdü.