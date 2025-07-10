Ünlü oyuncu Müjde Uzman'ı CİMER'e şikayet ettiler

Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak.. İnanılmaz gerçekten. Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum. Tahmin ettiğim şikayet edenin evi çok uzun süre boş kalmıştı, yine veteriner dedi ki orayı belki hayvanlar toprak var diye tuvalet bellediler. Olabilir. Artı 8 sokak aşağıdan bir kedi de geliyor olabilir. Ki kedi dediğin bazı insanların aksine asla ama asla üzerini kapatmadan ihtiyacını gidermez, ortalık yere yapmaz.