Ünlü oyuncu Recep Aktuğ son yolcuğuna uğurlandı
İstanbul'da hayatını kaybeden 65 yaşındaki usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı. Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ, ''Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum'' dedi.
İki yıldır KOAH tedavisi gören Recep Aktuğ (65) dün hayatını kaybetti. Aktuğ için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktuğ'un ailesi, yakınları ve şarkıcı Candan Erçetin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Kızmaz, müzisyen Baha Boduroğlu ile birçok kişi katıldı.
Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ ve eşi Gül Aktuğ taziyeleri kabul etti. Gül Aktuğ, eşinin tabutunun başında "Arkandan çok ağladım senin" dedi
Recep Aktuğ'un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.