Ünlü oyuncu Recep Aktuğ son yolcuğuna uğurlandı

"O KURTULDU DA BEN NE YAPACAĞIM"

Recep Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ, "Ne söyleyeyim ki, çok üzgünüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim, ne söyleyebilirim ki. KOAH tedavisi görüyordu. Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum" dedi.