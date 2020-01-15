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  3. 15 Ocak 2020 15:39

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ son yolcuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden 65 yaşındaki usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı. Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ, ''Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum'' dedi.

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ son yolcuğuna uğurlandı

İki yıldır KOAH tedavisi gören Recep Aktuğ (65) dün hayatını kaybetti. Aktuğ için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktuğ'un ailesi, yakınları ve şarkıcı Candan Erçetin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Kızmaz, müzisyen Baha Boduroğlu ile birçok kişi katıldı.

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Ünlü oyuncu Recep Aktuğ son yolcuğuna uğurlandı

Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ ve eşi Gül Aktuğ taziyeleri kabul etti. Gül Aktuğ, eşinin tabutunun başında "Arkandan çok ağladım senin" dedi

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Ünlü oyuncu Recep Aktuğ son yolcuğuna uğurlandı

Recep Aktuğ'un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Ünlü oyuncu Recep Aktuğ son yolcuğuna uğurlandı

"O KURTULDU DA BEN NE YAPACAĞIM"
Recep Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ, "Ne söyleyeyim ki, çok üzgünüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim, ne söyleyebilirim ki. KOAH tedavisi görüyordu. Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum" dedi.

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