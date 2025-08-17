Ünlü oyuncu Sibel Kekilli'den sürpriz Türkiye kararı

Kariyerine “Duvara Karşı” filmiyle adım atan Kekilli, “Game of Thrones” dizisi ve Alman polisiye dizisi “Tatort”ta da rol aldı. Oyuncu, iki kez Alman Film Ödülü’ne layık görülürken, 2010’da Tribeca Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.