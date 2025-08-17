Ünlü oyuncu Sibel Kekilli'den sürpriz Türkiye kararı
Duvara Karşı, Game Of Thrones gibi projelerle adından söz ettiren Türk asıllı Alman vatandaşı oyuncu Sibel Kekilli, Türkiye'ye dönüyor.
Ünlü oyuncu Sibel Kekilli'nin Türkiye'ye dönüş yapacağı iddia edildi.
Ailesi Kayseri kökenli olan, 1980’de Almanya’nın Heillbronn kentinde doğan ve halen Hamburg’da yaşayan Kekilli Almanya'yı terk etmeye hazırlanıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, uzun süredir Almanya'daki projelerde yer almayan Sibel Kekilli'nin, geçmişini geride bıraktığını belirttiği ve ''Tövbe ettim, artık Türkiye'ye dönmek istiyorum'' dediği iddia edildi.
Kariyerine “Duvara Karşı” filmiyle adım atan Kekilli, “Game of Thrones” dizisi ve Alman polisiye dizisi “Tatort”ta da rol aldı. Oyuncu, iki kez Alman Film Ödülü’ne layık görülürken, 2010’da Tribeca Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
