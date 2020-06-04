Ünlü oyuncu Tarkan'ın eski koruması çıktı
Oyuncu Alican Yücesoy'un Instagram'da yaptığı canlı yayına katılan Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını söyledi.
“PARDON BEN DE KORUYACAKTIM!”
◊ “19 yaşındayım. Ablam sektörün içinde. Bir gün ‘Böyle bir mesele var, Tarkan’ı koruma işi. Yapar mısın?’ dedi. Ben de o dönem TİM Maslak Show Center’da yer gösterme işi yapıyorum. ‘Yaparım’ dedim. Bir güvenlik şirketinin numarasını verdi. Aradım, ‘Ben Nilay’ın kardeşiyim’ dedim. ‘Siyah pantolon, beyaz gömlek giy gel’ dediler. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’na gittim. 4 gün üst üste Tarkan çıkacak, ortalık yıkılıyor. Güvenlik görevlilerinin yanına gittim. Koca koca adamlar, ben göğüs hizalarına geliyorum. ‘Pardon ben de koruyacaktım’ dedim. ‘Bu oğlanı nereye versek acaba’ dediler.”
2 KİLOMETRE UZAĞINDAYDIM
◊ “İşin başında kulisin oradaydık, sert ve öfkeliydik. İçeriye kimseyi sokmamak için orada duruyorduk. Sonra bana dediler ki; ‘Harbiye’nin en arkasında, Maçka Parkı tarafına bakan ormanın orada demirler var, sen oraya git, demirlerden atlayan olursa onları tut’. Dört akşam orada bekledim. Gerçekten demirlerden atlamaya çalışanlar vardı. ‘Pardon’ diyordum onlara nazikçe, ‘Pardon beyefendi yasak’. Rica minnetle dört akşam korumalık yaptım yani. Tarkan’dan 2 kilometre uzaktaydım. Ona en uzak koruma bendim. Ne Tarkan beni gördü, ne ben onu.”
Önce askeri okulu yarıda bıraktı, sonra da İngiliz Filolojisi'ni. Ardından tam 18 yıl devlet memuru olarak çalıştı. Ama sonra ani bir şekilde hayatı değişti ve bu ünlü Türkiye'de ekranın ve sahnelerin en renkli siması haline geldi.
Sadece o değil, onun gibi bir çok kişi var, sinema, sahne ve müzik dünyasında... İşte eğitimini aldıkları alanlarda çalışsalar belki de hiç tanıyamayacağımız o ünlüler.
Fahriye Evcen, ünlü bir oyuncu olmasaydı bir sosyolog olacaktı, ya da tarihçi. Çünkü Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Ama sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin tarih bölümünden mezun oldu.