Ünlü oyuncu Tarkan'ın eski koruması çıktı

Önce askeri okulu yarıda bıraktı, sonra da İngiliz Filolojisi'ni. Ardından tam 18 yıl devlet memuru olarak çalıştı. Ama sonra ani bir şekilde hayatı değişti ve bu ünlü Türkiye'de ekranın ve sahnelerin en renkli siması haline geldi.



Sadece o değil, onun gibi bir çok kişi var, sinema, sahne ve müzik dünyasında... İşte eğitimini aldıkları alanlarda çalışsalar belki de hiç tanıyamayacağımız o ünlüler.