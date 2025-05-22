Ünlü oyuncu Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
TRT ekranlarının sevilen yapımlarından Teşkilat dizisine ani bir şekilde veda eden başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul bu ayrılığın nedenini yıllar sonra açıkladı.
TRT ekranlarında 2021 yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisinde 2 Nisan boykot paylaşımı nedeniyle dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat uzun süre konuşulmuştu.
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Dizinin 1. ve 2. sezonunda Serdar Kılıçarslan karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, Teşkilat kadrosundan çıkma nedenini yıllar sonra açıkladı.
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Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olan Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisine neden veda ettiğiyle ilgili iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.
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SÇağlar Ertuğrul, Teşkilat kadrosundan çıkması konusunda 'Sağ omuz sakatlığımdan dolayı Teşkilat'tan çıktım. O dönem Ankara'da sabah akşam aksiyon çekiyorduk, biraz yıprandım. Belki devam edebilirdim ama aksiyona giremezdim. Aksiyonsuz da Teşkilat olmazdı.' ifadelerini kullandı.
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