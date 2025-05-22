Ünlü oyuncu Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

SÇağlar Ertuğrul, Teşkilat kadrosundan çıkması konusunda 'Sağ omuz sakatlığımdan dolayı Teşkilat'tan çıktım. O dönem Ankara'da sabah akşam aksiyon çekiyorduk, biraz yıprandım. Belki devam edebilirdim ama aksiyona giremezdim. Aksiyonsuz da Teşkilat olmazdı.' ifadelerini kullandı.