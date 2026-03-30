Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün photoshop kurbanı oldu
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı ''Sultana'' filminin fragmanı büyük ses getirdi. Ünlü oyuncunun koltuk altının göründüğü bir kare ise sosyal medyada olay oldu. Ancak söz konusu fotoğrafla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Tuba Büyüküstün’ün direk dansçısı "Meral" karakterine hayat verdiği ve Erdi Işık’ın kaleme alıp Ali Kemal Güven’in yönettiği "Sultana" filminin ilk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı.
Sultana gece kulübündeki 7 kadının hikayesini anlatan filmin fragmanıyla birlikte sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; fragmandan alınan bir görsel, bazı sosyal medya sayfaları tarafından kasıtlı olarak manipüle edildi. Tuba Büyüküstün’ün koltuk altı bölgesine, daha fazla etkileşim ve yorum almak amacıyla photoshop'la "kıl kökleri" eklendiği ortaya çıktı.
Dijital ortamda yaratılan bu sahte kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bazı sosyal medya sayfaları photoshoplu kareyi photoshopla düzeltmeye çalıştı.