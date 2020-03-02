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  3. 02 Mart 2020 14:57

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Yunanistan sınırına gitti

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Yunanistan sınırına gitti

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

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Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Yunanistan sınırına gitti

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Yunanistan sınırına gitti

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Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Yunanistan sınırına gitti

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