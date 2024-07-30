Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan sevgilisiyle tatil pozu
Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi Sayna Soleimanpour ile tatil pozlarını paylaştı.
'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, kariyerinin yanı sıra öz hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
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Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2017'de kızları Ada'yı kucaklarına alarak ilk kez anne -baba olma sevinci yaşamıştı.
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Ünlü çift, beş yıllık evliliklerine fikir ayrılıkları gerekçesiyle 2019'da anlaşmalı olarak nokta koymuştu. Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.
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KISA SÜRELİ İLİŞKİLER YAŞAMIŞTI
Kaygılaroğlu kızının annesi Melis İşiten'den boşandıktan Cemre Ebüzziya, Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan ve Zeynep Bastık ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı.
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