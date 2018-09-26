Ünlü oyuncu ve sunucu tecavüze uğradığını açıkladı
Bir yılbaşı gecesi sevgilisinin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Padma Lakshmi, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olan Anayasa Mahkemesi adayı Kavanaugh'u savunan Başkan Trump'a da 'sessizlik' yanıtı verdi.
Bir yılbaşı gecesi sevgilisinin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Padma Lakshmi, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olan Anayasa Mahkemesi adayı Kavanaugh'u savunan Başkan Trump'a da 'sessizlik' yanıtı verdi.
ABD'li televizyon sunucusu ve oyuncu Padma Lakshmi, 16 yaşında tecavüze uğradığını açıkladı. New York Times gazetesine bir yazı yazan Hint asıllı ünlü televizyoncu, yılbaşı gecesi erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti.
Lakshmi'nin yazısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi adayı yargıç Brett Kavanaugh'un cinsel saldırı suçlamalarına hedef olduğu dönemde yayınlandı.
Psikoloji Profesörü Christine Blasey Ford, lise yıllarında Kavanaugh'un kendisini yatağa ittiğini, ellediğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Söz konusu suçlama, ABD'yi karıştırdı. Profesör Ford Senato önünde ifade vermeyi kabul ederken, Başkan Donald Trump beklendiği gibi adayının arkasında durdu.