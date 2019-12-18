Ünlü oyuncu yetişkin film yıldızı oldu
Kariyerine 1990'lı yılların ortasında televizyon dizileriyle başlayan Maitland Ward, yetişkin film sektröünün Oscar ödülleri olarak kabul edilen yarışmada iki dalda adaylık kazandı.
90'ların sonu ve 2000'lerde aile ve gençlik yapımlarındaki rolleriyle tanınan kadın oyuncu, kariyerinde kimsenin beklemediği radikal bir değişikliğe gitti.
Televizyon dizisi Boy Meets World'de oynayan 42 yaşındaki Maitland Ward, daha fazla para kazanmak için son yıllarda yetişkin filmlerinde rol almaya başladı.
Sektörün Oscar ödülleri olarak kabul edilen yarışmada iki dalda adaylık kazanan Ward, ana akım televizyon yapımlarını bıraktığı için pişmanlık duymadığını söylüyor.