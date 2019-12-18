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  3. 18 Aralık 2019 09:38

Ünlü oyuncu yetişkin film yıldızı oldu

Kariyerine 1990'lı yılların ortasında televizyon dizileriyle başlayan Maitland Ward, yetişkin film sektröünün Oscar ödülleri olarak kabul edilen yarışmada iki dalda adaylık kazandı.

Ünlü oyuncu yetişkin film yıldızı oldu

90'ların sonu ve 2000'lerde aile ve gençlik yapımlarındaki rolleriyle tanınan kadın oyuncu, kariyerinde kimsenin beklemediği radikal bir değişikliğe gitti.

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Ünlü oyuncu yetişkin film yıldızı oldu

Televizyon dizisi Boy Meets World'de oynayan 42 yaşındaki Maitland Ward, daha fazla para kazanmak için son yıllarda yetişkin filmlerinde rol almaya başladı.

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Ünlü oyuncu yetişkin film yıldızı oldu

Sektörün Oscar ödülleri olarak kabul edilen yarışmada iki dalda adaylık kazanan Ward, ana akım televizyon yapımlarını bıraktığı için pişmanlık duymadığını söylüyor.

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Ünlü oyuncu yetişkin film yıldızı oldu

Amerikan medyasına konuşan Ward, "İnsanlar bana 'Yetişkin filmlerine dönmelisin' dediğinde gülüyordum, çünkü bu güzel bir şey, şimdi daha fazlasını yapıyorum" diyor.

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