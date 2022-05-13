Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: ''Cihan Ünal'ın yumruğu hayatımı değiştirdi''

Ev arkadaşım Uzay Heparı da sinirlenip ‘Önder Abi, gel benim eve senin için müzik yapayım’ diyerek oradan çekip gitti. Sonra biz oyuna çıktık. Bitiminde ‘Evita’nın başındaki Cihan Ünal’ın odasına gidip ‘Orkestra olarak işi bıraktık’ diyerek notalarımı verdim. Cihan Ünal da bana bir çaktı, yere uçtum. Herkes birbirine girdi. Olay meydan muharebesine döndü. 1989 yılından sonra sadece oyunculuk yapmaya başladım. Müzik aletlerimi evde bıraktım. Cihan Ünal’ı çok severim. O yumruk beni kendime getirdi.”