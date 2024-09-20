Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları
Dünyaca ünlü oyuncu Florence Pugh, Bodrum tatilinde arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı ve bol bol fotoğraf paylaştı.
Dünyaca ünlü İngiliz aktris Florence Pugh, Türkiye tatilinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Son olarak Dune filmindeki rolüyle dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da arkadaşlarıyla lüks tatile çıktı.
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Ünlü isim, arkadaşlarıyla dans ettiği ve yatta güneşlendiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı.
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Fotoğraflarda Pugh'un bir kadın arkadaşını dudağından öpmesi dikkat çekti.
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