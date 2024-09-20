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  4. Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları

Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları

Dünyaca ünlü oyuncu Florence Pugh, Bodrum tatilinde arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı ve bol bol fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları - Resim: 1

Dünyaca ünlü İngiliz aktris Florence Pugh, Türkiye tatilinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları - Resim: 2

Son olarak Dune filmindeki rolüyle dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da arkadaşlarıyla lüks tatile çıktı. 

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Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları - Resim: 3

Ünlü isim, arkadaşlarıyla dans ettiği ve yatta güneşlendiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

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Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları - Resim: 4

Fotoğraflarda Pugh'un bir kadın arkadaşını dudağından öpmesi dikkat çekti. 

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