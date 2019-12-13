Ünlü oyuncudan ''Göğüs arkadaşım'' pozu

Fotoğrafa destek verenler arasında onlarca ünlü isim de vardı. Büyük beden model Ashley Graham fotoğrafa desteğini gösterdi ve şöyle yazdı: 'İşte anne hedefleri' Ateşli model Emily Ratajkowski ise parlak bir yıldız emojisiyle yorum yaptı.



Ünlü oyuncu Hilary Duff şunu yazdı: 'Ben de bir zamanlar aynen böyle görünüyordum' (Bir gözyaşı bir de gülen emoji)



Yorumların hepsi olumlu değildi. Bir kullanıcı "Hayranınım, ama bu fotoğraf… dikkat çekmek için yapılmış" dedi. Bir diğer kullanıcı ise, "Bebeğe bakmıyor bile, hiç samimi değil.." dedi.

