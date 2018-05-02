Ünlü oyuncudan Jon Snow’lu düğün davetiyesi
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle dünya çapında bir üne sahip olan Kit Harington’ın düğün davetiyesi zarfına kendi Jon Snow karakterinin damgasını vurduğu iddia edildi.
Daily Mail'in haberine göre 31 yaşındaki İngiliz aktörün kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanışıp sevgili olduğu rol arkadaşı Rose Leslie (31) ile gerçekleştireceği düğüne 200 davetli katılacak.
Harington ve İskoç oyuncu Leslie'nin yakın zamanda evlenecekleri bilinse de düğünün tam tarihi ve düğünde olacaklara dair detaylar sır gibi saklanıyor.