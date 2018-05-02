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  3. 02 Mayıs 2018 10:00

Ünlü oyuncudan Jon Snow’lu düğün davetiyesi

Ünlü oyuncudan Jon Snow’lu düğün davetiyesi

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle dünya çapında bir üne sahip olan Kit Harington’ın düğün davetiyesi zarfına kendi Jon Snow karakterinin damgasını vurduğu iddia edildi.

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Ünlü oyuncudan Jon Snow’lu düğün davetiyesi

Daily Mail'in haberine göre 31 yaşındaki İngiliz aktörün kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanışıp sevgili olduğu rol arkadaşı Rose Leslie (31) ile gerçekleştireceği düğüne 200 davetli katılacak.

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Ünlü oyuncudan Jon Snow’lu düğün davetiyesi

Harington ve İskoç oyuncu Leslie'nin yakın zamanda evlenecekleri bilinse de düğünün tam tarihi ve düğünde olacaklara dair detaylar sır gibi saklanıyor.

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Ünlü oyuncudan Jon Snow’lu düğün davetiyesi

Geçen eylül ayında nişanlanan çifte yakın kaynaklar, ikilinin düğünlerini hızla organize edeceklerini, çünkü düğüne dair herhangi bir detayın basına sızmasını istemediklerini belirtti. Ancak düğünü gizli tutmaya gösterilen özene rağmen Jon Snow damgalı davetiye zarfları gizlenemedi.

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