Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım
Bir döneme dansıyla damga vuran ünlü oyuncu Sibel Gökçe, katıldığı programda kan donduran itiraflarda bulundu.
Ünlü oyuncu Sibel Gökçe, YouTube'da Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu.
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Babasının, annesi ve annesinin yasak aşkını öldürdüğünü söyleyen Sibel Gökçe anlattıklarıyla dehşete düşürdü.
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Sibel Gökçe, 8 yaşındayken tacize uğradığını söyleyip gözyaşlarına boğuldu.
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Babasının yakın arkadaşı tarafından 8 yaşındayken tacize uğradığını söyleyen Sibel Gökçe, daha sonraki yıllarda cinsel ilişki yaşamında zorluklar yaşadığını itiraf etti.
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