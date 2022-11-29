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Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım

Bir döneme dansıyla damga vuran ünlü oyuncu Sibel Gökçe, katıldığı programda kan donduran itiraflarda bulundu.

Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım - Resim: 1

Ünlü oyuncu Sibel Gökçe, YouTube'da Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu.

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Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım - Resim: 2

Babasının, annesi ve annesinin yasak aşkını öldürdüğünü söyleyen Sibel Gökçe anlattıklarıyla dehşete düşürdü.

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Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım - Resim: 3

Sibel Gökçe, 8 yaşındayken tacize uğradığını söyleyip gözyaşlarına boğuldu. 

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Ünlü oyuncudan kan donduran itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından tacize uğradım - Resim: 4

Babasının yakın arkadaşı tarafından 8 yaşındayken tacize uğradığını söyleyen Sibel Gökçe, daha sonraki yıllarda cinsel ilişki yaşamında zorluklar yaşadığını itiraf etti. 

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