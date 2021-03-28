Ünlü oyuncudan Kim Kardashian'a cinsel ilişki temalı hediye!
Kim Kardashian, Hollywood'un ünlü yıldızı Gwyneth Paltrow'un gönderdiği cinsel ilişki için kullanılan fantazi ürünlerini takipçileriyle paylaştı.
Hollywood'un ünlü oyuncusu Gwyneth Paltrow, kendi markası Goop ve ürünleriyle sık sık gündeme geliyor.
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Oyunculuğun yanı sıra güzellik sektörüne de adım atan Paltrow, cinsel organ kokulu mumdan cinsel ilişki oyuncağına kadar çeşitli ürünlerin olduğu bir kutu hazırlayarak Kim Kardashian'a gönderdi.
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"Dürüst olmak gerekirse, bir mum için hiç bu kadar heyecanlanmadım" diyen Kim Kardashian arkadaşına teşekkür etti.
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Öte yandan 9 yıllık eşi Kanye West ile boşanmak üzere olan Kardashian, evliliğinin bozulmasına dair perde arkası ayrıntıları, Keeping Up With The Kardashians adlı programının son bölümünde anlattı.
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