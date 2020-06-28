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  3. 28 Haziran 2020 10:40

Burak Hakkı 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Burak Hakkı, 4 yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrıldı. Ünlü oyuncu, ''ihanet'' iddialarına tepki gösterdi.

Burak Hakkı 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre ilişkilerinin bittiği şeklindeki haberleri doğrulayan Burak Hakkı, “ihanet” iddiasına ise tepki gösterdi...

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Burak Hakkı 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

“Aldatma yok. Anlaşarak ayrıldık. Pandemi sürecinde araya mesafe girmesi böyle bir karar almamıza neden oldu. Evlilik niyetimiz vardı ama oturup detaylı konuşunca bunun olamayacağına karar verdik."

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Burak Hakkı 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

"Çünkü benim orada yaşamam gerekecek. Onun Türkiye’de kalması zor. Yoksa Hara çok iyi birisi. Aldatma haberleri komik.”

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