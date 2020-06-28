Burak Hakkı 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı
Burak Hakkı, 4 yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrıldı. Ünlü oyuncu, ''ihanet'' iddialarına tepki gösterdi.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre ilişkilerinin bittiği şeklindeki haberleri doğrulayan Burak Hakkı, “ihanet” iddiasına ise tepki gösterdi...
“Aldatma yok. Anlaşarak ayrıldık. Pandemi sürecinde araya mesafe girmesi böyle bir karar almamıza neden oldu. Evlilik niyetimiz vardı ama oturup detaylı konuşunca bunun olamayacağına karar verdik."