  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü oyuncudan olay olan ''fantezi oyuncağı'' itirafı

Ünlü oyuncudan olay olan ''fantezi oyuncağı'' itirafı

Ünlü oyuncu Megan Fox, genç olduğu dönemlerde arzularını tatmin etmek için cinsel fantezi oyuncağı kullandığını itiraf etti.

3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den kısa süre önce boşanan Amerikalı oyuncu Megan Fox, gençlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

1 / 9

Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için cinsel fantezi oyuncaklarını kullanıyordum" dedi.

2 / 9

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox'tan oldukça cesur bir itiraf geldi.

3 / 9

Güzel oyuncu, gençlik yıllarında özellikle stresli olduğu dönemlerde cinsel içerikli oyuncaklar kullandığını ifade etti.

4 / 9