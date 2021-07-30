Ünlü oyuncudan olay olan ''fantezi oyuncağı'' itirafı
Ünlü oyuncu Megan Fox, genç olduğu dönemlerde arzularını tatmin etmek için cinsel fantezi oyuncağı kullandığını itiraf etti.
3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den kısa süre önce boşanan Amerikalı oyuncu Megan Fox, gençlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafa imza attı.
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Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için cinsel fantezi oyuncaklarını kullanıyordum" dedi.
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Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox'tan oldukça cesur bir itiraf geldi.
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Güzel oyuncu, gençlik yıllarında özellikle stresli olduğu dönemlerde cinsel içerikli oyuncaklar kullandığını ifade etti.
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