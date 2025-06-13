Ünlü oyuncudan olay olan itiraf: ''Eşim beni çırılçıplak görünce bu ne diye çığlık attı''
Ekranların başarılı oyuncularından Cansel Elçin, Adsız Aşıklar dizisindeki çırılçıplak sahnesi için eşi, Zeynep Tuğçe Bayat'ın verdiği tepkiyi açıkladı.
2020 yılında evlenen oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, 'Hadi Anlat' programına konuk oldu. Elçin, eşinin kendisini son dizisi 'Adsız Aşıklar'da çırılçıplak görünce verdiği tepkiyi anlattı.
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Elçin, "Gördü, dedi ki 'Bu ne!' Çırılçıplağım orada. Çıplak rol varsa ilk bana geliyor çünkü herkes reddediyor. Artık giyinik rol oynayamıyorum, kaşem de 100 kat arttı" dedi.
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Zeynep Tuğçe Bayat ise, "O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat" ifadesini kullandı.
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2020 yılında evlenen ünlü çift geçen ocak ayında da ilk bebekleri Atlas'ı kucaklarına almıştı.
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