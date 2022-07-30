Ünlü oyuncudan şiddet itirafı: ''Sevgilimin fantezisi hastanelik etti''

The Guardian'a konuşan oyuncu, yıllar önce birlikte olduğu sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf etti. Ünlü yıldızın anlattğına göre; Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, aktris henüz 17 yaşındayken meydana geldi.