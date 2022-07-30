Ünlü oyuncudan şiddet itirafı: ''Sevgilimin fantezisi hastanelik etti''
ABD'li güzel oyuncu Mena Suvari, yıllar önce eski sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf edip, sevgilisinin fantezileri nedeniyle bir keresinde hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
'Amerikan Güzeli', 'Amerikan Pastası' ve 'Asla Kaybetme' gibi birçok yapımda rol alan Mena Suvari (43), özel hayatıyla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.
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The Guardian'a konuşan oyuncu, yıllar önce birlikte olduğu sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf etti. Ünlü yıldızın anlattğına göre; Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, aktris henüz 17 yaşındayken meydana geldi.
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Mena Suvari, adını açıklamadığı eski sevgilisinin kendisine üçlü ilişki yaşamak için baskı yaptığını itiraf etti.
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Oyuncu, söz konusu üçüncü kişi olan kadınla daha sonra rol aldığı bir filmin setinde karşılaştığını da sözlerine ekledi.
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