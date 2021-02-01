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  3. 01 Şubat 2021 15:51

Ünlü oyuncudan şoke eden taciz itirafı

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Evan Rachel Wood, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini itiraf etti.

Ünlü oyuncudan şoke eden taciz itirafı

Şu anda 33 yaşında olan ve Billy Elliot adlı filmle ünlenen Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren Wood, Instagram sayfasında paylaştığı mesajda " Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.

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Ünlü oyuncudan şoke eden taciz itirafı

Evan Rachel Wood mesajını "İlk gençlik yıllarımdan beri beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyetçi davranmam için manipülasyona uğradım" diye sürdürdü.

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Ünlü oyuncudan şoke eden taciz itirafı

Wood mesajında yıllarca şantaj ve iftira korkusuyla konuşmadığını belirterek artık suskun kalmayacağını ekledi. Marilyn Manson'ın, başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan Wood "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, o çok mahvetmeden birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" diye yazdı. Evan Rachel Wood, artık daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanında duracağının da altını çizdi.

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Ünlü oyuncudan şoke eden taciz itirafı

Evan Rachel Wood, 2016 yılında da Twitter sayfasında yaptığı bir paylaşımda 20'li yaşlarındayken iki kez tecavüze uğradığını itiraf etmişti.

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