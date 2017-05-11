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  3. 11 Mayıs 2017 22:28

Ünlü oyuncudan spor itirafı

"Umutsuz Ev Kadınları" dizisiyle ünlenen Eva Longoria'dan ilginç bir itiraf geldi.

Ünlü oyuncudan spor itirafı

‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Eva Longoria, “Egzersiz yapmaktan zevk almıyorum. Ama sonrasında hissettiğim duygu beni mutlu ediyor” dedi

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Ünlü oyuncudan spor itirafı

Eva Longoria, Health dergisinin haziran sayısına kapak oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu, spor yapmayı sevmediğini itiraf etti.

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Ünlü oyuncudan spor itirafı

“Egzersiz yapmaktan zevk almıyorum. Ama sonrasında hissettiğim duygu beni mutlu ediyor” şeklinde konuşan Longoria, “Her zaman ‘Umarım bugün antrenörüm gelmez ve iptal eder’ diyorum” cümlelerini kullandı.

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Ünlü oyuncudan spor itirafı

Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği eşi Jose Antonio Baston’la ocak ayından bu yana vegan beslenmeye başladıklarını belirten aktris, “Aslında bu yaşam tarzını sevdik.

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