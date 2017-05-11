Ünlü oyuncudan spor itirafı
"Umutsuz Ev Kadınları" dizisiyle ünlenen Eva Longoria'dan ilginç bir itiraf geldi.
‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Eva Longoria, “Egzersiz yapmaktan zevk almıyorum. Ama sonrasında hissettiğim duygu beni mutlu ediyor” dedi
Eva Longoria, Health dergisinin haziran sayısına kapak oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu, spor yapmayı sevmediğini itiraf etti.
“Egzersiz yapmaktan zevk almıyorum. Ama sonrasında hissettiğim duygu beni mutlu ediyor” şeklinde konuşan Longoria, “Her zaman ‘Umarım bugün antrenörüm gelmez ve iptal eder’ diyorum” cümlelerini kullandı.