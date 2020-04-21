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  3. 21 Nisan 2020 16:11

Ünlü oyuncunun gizli sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalanmıştı.

Ünlü oyuncunun gizli sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalanmıştı.

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Ünlü oyuncunun gizli sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin yaptığı 'Evde Kal' çağrısına uymayan Alp Navruz, sahilde yürüme yasağını hiçe saymış ve maske takmadığı görülmüştü.

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Ünlü oyuncunun gizli sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine, "Yanımdan uzaklaş" diyerek görüntü vermekten kaçmaya çalışmıştı.

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Ünlü oyuncunun gizli sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Alp Navruz'un yanında yüzündeki maskeden dolayı tanınmayan kişinin, 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam olduğu ortaya çıktı.

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