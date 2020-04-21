Ünlü oyuncunun gizli sevgilisi Türkiye Güzeli Ebru Şam çıktı
Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalanmıştı.
Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalanmıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin yaptığı 'Evde Kal' çağrısına uymayan Alp Navruz, sahilde yürüme yasağını hiçe saymış ve maske takmadığı görülmüştü.
Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine, "Yanımdan uzaklaş" diyerek görüntü vermekten kaçmaya çalışmıştı.