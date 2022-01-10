Ünlü oyuncunun komodinin üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu
Brezilyalı ünlü oyuncu Carla Diaz, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla takipçilerinin diline düştü. Yatağının yanındaki komodinin üzerindeki kayganlaştırıcıyı gören takipçileri ünlü oyuncuyu yorum bombardımanına tuttu.
31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Carla Diaz'ın otel odasından açtığı canlı yayın, resmen başına bela oldu. 9.8 milyon takipçisi bulunan Diaz, Instagram hesabı üzerinden açtığı yayın ile otel odasını takipçilerine gezdirmeye başladı.
Diaz'ın otel odasından yaptığı yayındaki detay, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Çünkü Diaz, masasının üzerindeki kayganlaştırıcı şişesini kaldırmayı unutmuştu. Takipçileri hemen yayının altında yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, "Geçeniz iyi geçmiş galiba" gibi imalı yorumlar yaptı.
"YANLIŞ DÜŞÜNÜYORSUNUZ"
Bazı takipçileri ise kadınların kayganlaştırıcıyı birçok amaç için kullandığını, bunun sadece cinsellik anlamında düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Diaz'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken, söz konusu yayın kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı.