Ünlü oyuncunun komodinin üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu

"YANLIŞ DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

Bazı takipçileri ise kadınların kayganlaştırıcıyı birçok amaç için kullandığını, bunun sadece cinsellik anlamında düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Diaz'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken, söz konusu yayın kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı.