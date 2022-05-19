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  4. Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye bugüne kadarki en iğrenç cisel itiraf

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye bugüne kadarki en iğrenç cisel itiraf

Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı. Son itiraf ise resmen midemizi bulandırdı...

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye bugüne kadarki en iğrenç cisel itiraf - Resim: 1

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine sorulan sorulara ve itirafları yanıtladı.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye bugüne kadarki en iğrenç cisel itiraf - Resim: 2

Ezmeci'nin yayımladığı itiraflarda yer alan ifadeler ise okuyanların ağzını açık bıraktı.

İşte o sorular, itiraflar ve Esra Ezmeci'nin cevapları... 

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye bugüne kadarki en iğrenç cisel itiraf - Resim: 3
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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye bugüne kadarki en iğrenç cisel itiraf - Resim: 4
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