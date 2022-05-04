Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ''pes'' dedirtti
Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı.
Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine sorulan sorulara ve itirafları yanıtladı.
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Ezmeci'nin yayımladığı itiraflarda yer alan ifadeler ise okuyanların ağzını açık bıraktı.
İşte o sorular, itiraflar ve Esra Ezmeci'nin cevapları...
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