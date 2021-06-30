Ünlü rapçi dekoltede ayarı fazla kaçırınca...
Megan Thee Stallion Pazar gecesi BET zaferini çılgın bir after party ile kutlarken kıyafeti ile dikkat çekti.
Megan Thee Stallion Pazar gecesi BET zaferini çılgın bir after party ile kutladı. Dekoltede ayarı kaçırdı.
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Ünlü rapçi Hollywood'da Lil Kim de dahil olmak üzere arkadaşlarıyla kutlarken bol dekolteli bir elbise giydi.
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26 yaşındaki yıldız, Cardi B ile 'WAP' için en iyi kadın hip hop sanatçısı, en iyi işbirliği ve yılın en iyi videosu ödülünü ve 'Savage' ile izleyicinin tercihi ödülünü eve götürürken kutlayacak çok şeyi vardı.
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Kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen Megan Thee Stallion, bol dekolteli elbisesiyle verdiği cüretkar pozlar objektiflere böyle yansıdı.
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