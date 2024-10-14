Ünlü rapçiden eşine ahlaksız teklif iddiası: ''Sen izlerken annenle birlikte olmak istiyorum''

Cinsel saldırı iddiası

Pisciotta eski patronunu içkisine “tanımlanamayan bir ilaç” katmakla ve Sean “Diddy” Combs ile Kaliforniya'daki bir stüdyo seansı sırasında kendisine saldırmakla da suçladı.

West'in kendisine bir içki ısmarladığını ve çok geçmeden “kafasının karıştığını” ve “vücudunu ve konuşmasını kontrol edemez hale geldiğini” iddia etti.

Pisciotta ertesi gün, bir gün öncesinin ayrıntılarını bilmemesine rağmen “büyük bir utançla” uyandığını iddia etti.