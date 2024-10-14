Ünlü rapçiden eşine ahlaksız teklif iddiası: ''Sen izlerken annenle birlikte olmak istiyorum''
Amerikalı dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in, eşi Bianca Censori'nin annesiyle birlikte olmak istediği ve eşinin bu anları izlemesini talep ettiği iddia edildi.
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in, eşi Bianca Censori'ye annesiyle birlikte olurken onları izlemesini istediğini söylediği iddia edildi. Ünlü rapçi hakkında ayrıca ciddi cinsel saldırı iddiaları da bulunuyor.
Page Six tarafından elde edilen belgelere göre, Kanye West'in eski asistanı Lauren Pisciotta, rapçiyi kendisine uyuşturucu vermek ve cinsel saldırıda bulunmakla da suçladığı davada çarpıcı iddialarda bulundu. 2021'den 2022'ye kadar rapçiyle birlikte çalışan Pisciotta, West'in “cinsel sapkınlıklarının”, birlikte olduğu kişilerin anneleriyle cinsel ilişkiye girme arzusu olduğunu iddia etti.
Pisciotta, OnlyFans modeli Bianca'nın annesi Alexandra Censori'nin, ikili Aralık 2022'de evlenmeden önce West'in "listesinde" olduğunu iddia etti.
Pisciotta, 47 yaşındaki West ile 29 yaşındaki Bianca arasında 28 Eylül 2022'de geçtiği iddia edilen bir kısa mesajdan bahsetti. İddiasına göre mesajda "Anneni b.... istiyorum. O gitmeden önce" yazıyordu.
Rapçinin kendisine mesajın ekran görüntüsünü gönderdiğini söyleyen Psiciotta, “Anneni b...... beni izlemeni istiyorum demek istediğimi eklemeli miyim?” diye sorduğunu iddia etti.
Censori'nin West'e, işine devam edebilmek için “West'in ısrar ettiği ve istediği şekilde” yanıt verdiği iddia ediliyor.
Cinsel saldırı iddiası
Pisciotta eski patronunu içkisine “tanımlanamayan bir ilaç” katmakla ve Sean “Diddy” Combs ile Kaliforniya'daki bir stüdyo seansı sırasında kendisine saldırmakla da suçladı.
West'in kendisine bir içki ısmarladığını ve çok geçmeden “kafasının karıştığını” ve “vücudunu ve konuşmasını kontrol edemez hale geldiğini” iddia etti.
Pisciotta ertesi gün, bir gün öncesinin ayrıntılarını bilmemesine rağmen “büyük bir utançla” uyandığını iddia etti.