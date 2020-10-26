Ünlü rapçiden polise: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin bir süre önce boşanma kararı verip sonra yeniden bir araya geldiği kocası Offset, polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beverly Hills'te meydana geldi. Birinin arabasının içinde silah gösterdiğini ileri süren bir kişi polise ihbarda bulundu.
Arayan kişi polise, plakasını verdiği araçtan birilerinin kendisine silah gösterdiğini iddia etti. Araçta gerçek adı Kiari Kendrell Cephus, olan Offset ile Cardi B'nin 20 yaşındaki kuzeni Marcelo Almanzar'ın bulunduğu ortaya çıktı.
Polis kısa süre sonra Offset'in aracını bulup durdurdu. Polisin Offset'in aracını durdurup kendisini dışarı çıkmaya zorladığı anlarda çekilen videolar da sosyal medyada paylaşıldı.