Ünlü rapçiden polise: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?

Bir videoda polis memurunun Offset'e kıpırdamamasını ve "kapıyı açmasını" söylediği duyuluyor. Offset ise polise "bunun yasal olmadığını ve polisin kapısını açamayacağını" söylüyor. Offset ile polis memuru arasında "yapabilirim" ve "hayır yapamazsın" şeklinde tartışma yaşanıyor.

