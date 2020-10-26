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  3. 26 Ekim 2020 16:31

Ünlü rapçiden polise: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin bir süre önce boşanma kararı verip sonra yeniden bir araya geldiği kocası Offset, polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Ünlü rapçiden polise: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beverly Hills'te meydana geldi. Birinin arabasının içinde silah gösterdiğini ileri süren bir kişi polise ihbarda bulundu.

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Ünlü rapçiden polise: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?

Arayan kişi polise, plakasını verdiği araçtan birilerinin kendisine silah gösterdiğini iddia etti. Araçta gerçek adı Kiari Kendrell Cephus, olan Offset ile Cardi B'nin 20 yaşındaki kuzeni Marcelo Almanzar'ın bulunduğu ortaya çıktı.

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Ünlü rapçiden polise: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?

Polis kısa süre sonra Offset'in aracını bulup durdurdu. Polisin Offset'in aracını durdurup kendisini dışarı çıkmaya zorladığı anlarda çekilen videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

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Ünlü rapçiden polise: Benim kim olduğumu biliyor musunuz?

Bir videoda polis memurunun Offset'e kıpırdamamasını ve "kapıyı açmasını" söylediği duyuluyor. Offset ise polise "bunun yasal olmadığını ve polisin kapısını açamayacağını" söylüyor. Offset ile polis memuru arasında "yapabilirim" ve "hayır yapamazsın" şeklinde tartışma yaşanıyor.

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