Ünlü sanatçı Ayşegül Atik'e veda!

"BİRLİKTE ÇOK ÖMÜR KAT ETTİĞİMİZ BİR ARKADAŞIM"

Atık'in cenazesine katılan sanatçı Işıl Yücesoy, "Ayşegül benim nereden baksanız 60 yıllık arkadaşım. Birlikte çok ömür kat ettiğimiz bir arkadaşım. Çok vefakar bir anne. Çok iyi bir dost, arkadaş oldu. Ülkede çok önemli bir sanatçı oldu. Diyecek hiçbir şey, galiba her şey boş. Teker teker gidiyorlar ve şuna inanıyorum; yukarıda öyle bir sanatçı ordusu var ki aşağıdakilerden çoğaldı" dedi.