Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy gençlik halini paylaştı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yücesoy fotoğrafı altına ''aksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi. Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti... Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala" notunu düştü.

İşte Işıl Yücesoy'un o paylaşımı: