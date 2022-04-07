Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy gençlik halini paylaştı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Usta oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.
Usta sanatçı Işıl Yücesoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir dönem fırtınalar estiren, şimdilerde ise rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Işıl Yücesoy, nostaljik paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Yücesoy fotoğrafı altına ''aksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi. Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti... Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala" notunu düştü.
İşte Işıl Yücesoy'un o paylaşımı:
IŞIL YÜCESOY KİMDİR?
Işıl Yücesoy, 2 Ekim 1945 tarihinde Kırklareli'de doğmuştur. Babası müzik öğretmeni Selahattin Yücesoy'dur. Piyano çalmayı babasından öğrendi. İstanbul'da devam ettiği orta öğrenimi boyunca altı yıl süreyle okulun voleybol takımının kaptanlığını yaptı. Liseyi bitirdiği günlerde Rasimpaşa Spor Kulübü onu transfer etmiş, profesyonel sporcu olma yolunda ilk adımı atmıştı ki, o Sanat'a yöneldi.