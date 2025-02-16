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Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe, son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe, son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

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Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe, son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

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Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe, son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

  Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü.

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Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe, son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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