Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe, son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.
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Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
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Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü.
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Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)
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