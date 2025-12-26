Ünlü sanatçı Kayahan'ın hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı
2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın Balıkesir'de bulunan deniz manzaralı ''Gönül Köşkü'' 130 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.
Kaynak: DHA
3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın birçok eserini bestelediği 'Gönül Köşkü' adını verdiği Gömeç'teki evi, satışa çıkarıldı.
Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD'si yayımlanan usta müzisyenin köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor.
Her biri 5 oda 1 salon olan evlerden oluşan köşk, havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor.
Köşkün satış bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtildi. (DHA)
