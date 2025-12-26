Ünlü sanatçı Kayahan'ın hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı

  1. Anasayfa
  4. Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın Balıkesir'de bulunan deniz manzaralı ''Gönül Köşkü'' 130 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Kaynak: DHA
3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın birçok eserini bestelediği 'Gönül Köşkü' adını verdiği Gömeç'teki evi, satışa çıkarıldı. 

Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD'si yayımlanan usta müzisyenin köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor. 

Her biri 5 oda 1 salon olan evlerden oluşan köşk, havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor. 

Köşkün satış bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtildi. (DHA)

