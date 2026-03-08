Ünlü şarkıcı Berkay'dan müjdeli haber: Üçüncü kez baba oluyor
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü kez bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. 2016 yılında dünyaevine giren ve Arya ile Zeynep Mira adında iki kızları bulunan çift, ultrason görüntüsü paylaşımıyla takipçilerini sevince boğdu.
Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, ailelerini genişletmeye hazırlanıyor.
2016 yılında hayatlarını birleştiren ve çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına alacaklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
2017 yılında ilk kızları Arya’yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’yı kucaklarına alan çift, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte aile tablosuna bir yeni isim daha ekleyecek.
Paylaştıkları ultrason görüntüsüyle takipçilerine sürpriz yapan çift, gönderilerine "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" notunu düştü.
