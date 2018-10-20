Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi

Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen'le konservatuarda aynı sınıfta okuyan ve 'Eller kadir kıymet bilmiyor anne' şarkısını Türkiye'de ilk yorumlayan isim olan Hakan Aslan'ın, 10 yıl önce Tayland'da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.



