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  3. 20 Ekim 2018 11:12

Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi

Türkiye'de özellikle "Eller kadir kıymet bilmiyor anne" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken 1980'li yılların ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi ve Eylem Erener ismini aldı.

Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, köşe yazısında 80'li yıllarda yaptığı albümlerle tanınan Hakan Aslan'ın cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.

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Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi

Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen'le konservatuarda aynı sınıfta okuyan ve 'Eller kadir kıymet bilmiyor anne' şarkısını Türkiye'de ilk yorumlayan isim olan Hakan Aslan'ın, 10 yıl önce Tayland'da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

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Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi

Yıllardır sanat camiasından uzak olan Hakan Aslan'ın, ameliyat sonrası ismini Eylem Erener olarak değiştirdiği ve Facebook'tan Onur Akay'a mesaj attığı öğrenildi.

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Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi

10 yıldır kendisinden haber alamayan Onur Akay, yaşadığı şok sonrası Eylem Erener'le röportaj yaptı.

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