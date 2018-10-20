Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi
Türkiye'de özellikle "Eller kadir kıymet bilmiyor anne" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken 1980'li yılların ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi ve Eylem Erener ismini aldı.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, köşe yazısında 80'li yıllarda yaptığı albümlerle tanınan Hakan Aslan'ın cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.
Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen'le konservatuarda aynı sınıfta okuyan ve 'Eller kadir kıymet bilmiyor anne' şarkısını Türkiye'de ilk yorumlayan isim olan Hakan Aslan'ın, 10 yıl önce Tayland'da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
Yıllardır sanat camiasından uzak olan Hakan Aslan'ın, ameliyat sonrası ismini Eylem Erener olarak değiştirdiği ve Facebook'tan Onur Akay'a mesaj attığı öğrenildi.