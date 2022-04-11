Ünlü şarkıcı Ece Seçkin Kadıköy sokaklarında Fenerbahçeli taraftarlarla coştu: Kadıköy kraliçesi...

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin Kıbrıs'ta düzenlediği baloda sahne alıp, Kulüp Başkanı Ali Koç'la fotoğraflarını da paylaşan Ece Seçkin, futbolseverlerin günlerdir heyecanla beklediği Kadıköy'deki dev mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasındaydı.