Ünlü şarkıcı Ece Seçkin Kadıköy sokaklarında Fenerbahçeli taraftarlarla coştu: Kadıköy kraliçesi...
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği dev derbi sonrası sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe derbide Galatasaray 'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun’un golleriyle 2-0 yendi.
Sahasında altı yıl sonra Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaran Sarı Kanarya, puanını 59'a yükseltti ve sezonun tamamlanmasına altı hafta kala lider Trabzonspor 'un ardından ikinci sıraya yükseldi.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin Kıbrıs'ta düzenlediği baloda sahne alıp, Kulüp Başkanı Ali Koç'la fotoğraflarını da paylaşan Ece Seçkin, futbolseverlerin günlerdir heyecanla beklediği Kadıköy'deki dev mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasındaydı.
İlk olarak karşılaşma öncesi tribünden fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, "Bacağını kırmamız gereken şeytanlar var! Geldim, buradayım! Başarılar büyük Fenerbahçe" paylaşımıyla dikkat çekti. Daha sonra Kadıköy sokaklarına inen Seçkin, galibiyeti taraftarla kutladı.
Derbi galibiyetiyle büyük sevinç yaşayan Ece Seçkin, sokakta sarı-lacivertlilerle birlikte kutlama yaptı. Bu anları 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi.