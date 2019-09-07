Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku! Parayı alıp ortadan kayboldu

İstanbul Şişli'de bulunan bir mekanda sağlanan görüşmede yıl boyunca yapılan konserlerin organizatörlüğü sağlanacaktı. Özdemir, görüşme sonrası şarkıcının menajeri Gizem Sazcı'ya 30 bin lira kaparoyu elden verdi ve sözleşmenin kendisine gönderilmesini istedi.