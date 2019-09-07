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  3. 07 Eylül 2019 13:10

Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku! Parayı alıp ortadan kayboldu

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, iddiaya göre anlaşma sağladığı organizatörden 70 bin lira aldı. Parayı aldıktan sonra menajeriyle birlikte ortadan kaybolan Emre Kaya hakkında icra davası açıldı. .

Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku! Parayı alıp ortadan kayboldu

Organizatör Hasan Özdemir, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Emre Kaya'nın menajeri ile görüşme sağlayarak, Kaya'nın sahne organizatörü olmayı teklif etti.

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Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku! Parayı alıp ortadan kayboldu

İstanbul Şişli'de bulunan bir mekanda sağlanan görüşmede yıl boyunca yapılan konserlerin organizatörlüğü sağlanacaktı. Özdemir, görüşme sonrası şarkıcının menajeri Gizem Sazcı'ya 30 bin lira kaparoyu elden verdi ve sözleşmenin kendisine gönderilmesini istedi.

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Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku! Parayı alıp ortadan kayboldu

İddiaya göre Sazcı, Özdemir'e sözleşmeyi sayısız neden öne sürerek gönderemedi.

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Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku! Parayı alıp ortadan kayboldu

ORTADAN KAYBOLDULAR Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Ardından Özdemir, kendisine paranın tamamının ödenmesi sonrası sözleşmenin gönderileceğini söyleyen menajere 70 bin lira daha verdi.

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