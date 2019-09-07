Ünlü şarkıcı Emre Kaya'ya icra şoku! Parayı alıp ortadan kayboldu
Ünlü şarkıcı Emre Kaya, iddiaya göre anlaşma sağladığı organizatörden 70 bin lira aldı. Parayı aldıktan sonra menajeriyle birlikte ortadan kaybolan Emre Kaya hakkında icra davası açıldı. .
Organizatör Hasan Özdemir, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Emre Kaya'nın menajeri ile görüşme sağlayarak, Kaya'nın sahne organizatörü olmayı teklif etti.
İstanbul Şişli'de bulunan bir mekanda sağlanan görüşmede yıl boyunca yapılan konserlerin organizatörlüğü sağlanacaktı. Özdemir, görüşme sonrası şarkıcının menajeri Gizem Sazcı'ya 30 bin lira kaparoyu elden verdi ve sözleşmenin kendisine gönderilmesini istedi.