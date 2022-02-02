Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı

Engellemeye çalıştığım şeyler yüzeye çıkıyor ve beni hala utanç, ter ve korku içinde sırılsıklam hissettiren şeyler. İlişkilerde tecavüze ve tacize uğrayan birçok kadının kendilerini güçsüz ve görünmez hissettiklerini biliyorum, bu yüzden sesimi yükseltiyorum. Sonunda evliliğimden ayrıldığımda, deneyimlerim hakkında Brutally Honest adlı bir kitap yazarak kariyerimi riske atmaya karar verdim. Eski sevgilim, kimsenin bana asla inanmayacağını, kanıtım olmadığını ve içki, uyuşturucu ve seks ilişkimizin bir parçası olduğu için hayatım boyunca kararmış mallar olacağımı kafama takmıştı.