Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı
90’lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Mel B, eski eşinden 10 yıl boyunca gördüğü şiddeti korku dolu sözlerle anlattı. Mel B, eski eşinin ikilinin birlikte olurken görüntülerini kaydettiğini ve bunları gördüğü zaman inanamadığını ifade etti.
Zenginliğine ve şöhretine rağmen, eski Spice Girls yıldızı, başına gelenlere inanılmayacağını anlattı.
46 yaşındaki şarkıcı 10 yıl boyunca, sonunda 2017'de bıraktığım, duygusal ve fiziksel olarak taciz edilen bir evlilik içindeydim.
Engellemeye çalıştığım şeyler yüzeye çıkıyor ve beni hala utanç, ter ve korku içinde sırılsıklam hissettiren şeyler. İlişkilerde tecavüze ve tacize uğrayan birçok kadının kendilerini güçsüz ve görünmez hissettiklerini biliyorum, bu yüzden sesimi yükseltiyorum. Sonunda evliliğimden ayrıldığımda, deneyimlerim hakkında Brutally Honest adlı bir kitap yazarak kariyerimi riske atmaya karar verdim. Eski sevgilim, kimsenin bana asla inanmayacağını, kanıtım olmadığını ve içki, uyuşturucu ve seks ilişkimizin bir parçası olduğu için hayatım boyunca kararmış mallar olacağımı kafama takmıştı.
Mel B, 2017’de 46 yaşındaki Stephen Belafonte’den ayrıldığından beri psikolojik olarak düzelemediğini açıkladı. Mel B, eski eşinden 10 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti.Mel B, evlilik sırasında ‘her şey yolundaymış gibi görünmeye’ devam ettiğini, rol yaparsa ‘normal, sevgi dolu bir ilişkiden zevk alacaklarını’ umduğunu söyledi.