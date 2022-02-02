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Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı

90’lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Mel B, eski eşinden 10 yıl boyunca gördüğü şiddeti korku dolu sözlerle anlattı. Mel B, eski eşinin ikilinin birlikte olurken görüntülerini kaydettiğini ve bunları gördüğü zaman inanamadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı - Resim: 1

Zenginliğine ve şöhretine rağmen, eski Spice Girls yıldızı, başına gelenlere inanılmayacağını anlattı.

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Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı - Resim: 2

46 yaşındaki şarkıcı 10 yıl boyunca, sonunda 2017'de bıraktığım, duygusal ve fiziksel olarak taciz edilen bir evlilik içindeydim.

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Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı - Resim: 3

Engellemeye çalıştığım şeyler yüzeye çıkıyor ve beni hala utanç, ter ve korku içinde sırılsıklam hissettiren şeyler. İlişkilerde tecavüze ve tacize uğrayan birçok kadının kendilerini güçsüz ve görünmez hissettiklerini biliyorum, bu yüzden sesimi yükseltiyorum. Sonunda evliliğimden ayrıldığımda, deneyimlerim hakkında Brutally Honest adlı bir kitap yazarak kariyerimi riske atmaya karar verdim. Eski sevgilim, kimsenin bana asla inanmayacağını, kanıtım olmadığını ve içki, uyuşturucu ve seks ilişkimizin bir parçası olduğu için hayatım boyunca kararmış mallar olacağımı kafama takmıştı. 

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Ünlü şarkıcı eşinden uğradığı şiddeti anlattı - Resim: 4

Mel B, 2017’de 46 yaşındaki Stephen Belafonte’den ayrıldığından beri psikolojik olarak düzelemediğini açıkladı. Mel B, eski eşinden 10 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti.Mel B, evlilik sırasında ‘her şey yolundaymış gibi görünmeye’ devam ettiğini, rol yaparsa ‘normal, sevgi dolu bir ilişkiden zevk alacaklarını’ umduğunu söyledi.

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