Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın estetikle bambaşka birine dönüştü
Feride Hilal Akın, başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisiyle adını duyurmuştu. Yeni Gelin’in Şirin’i ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın’ın değişimi sosyal medyaya damga vurdu.
Yeni Gelin dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın'ın değişimi, sosyal medyada olay oldu.
1 / 30
25 yaşındaki ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, değişimiyle şaşkına çevirdi.
2 / 30
Akın'ın son hali, yorum yağmuruna tutuldu.
3 / 30
17 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Feride Hilal Akın, Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisiyle adından söz ettirmişti.
4 / 30