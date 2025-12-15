Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aylardır yaşadığı kabusu ilk kez açıkladı

Gökhan Özen seks diyeti ifadeleriyle ilgili yaptığı açıklamada ise "Bir 'seks diyeti' dedim, baktım ortalık karışmış. Ben de istedim ki; beni izleyen, beni takip eden belki de örnek olan genç arkadaşlar konuyu benden duysunlar. Neden böyle bir şey tercih ettim, doğru bilgileri benden duysunlar istedim. Konu, röportajda bana 'Çapkın mısın?' diye sorulmasıyla açıldı. motivasyonumu, enerjimi belki uykumu, duygumu, vaktimi bu tarz şeylere değil de daha çok stüdyoda yapacağım çalışmalara, şarkılarıma kanalize edersem daha başarılı olacağımı hissettim. Ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla bunu uygulayan NBA starları, dünyaca ünlü atletler zaten varmış. Böyle bir uygulama varmış, ama ben bunu bilmeden; kendi kararımla yaptım. Faydasını da gördüm, üretimim de arttı. Ama bu sürekli yapılacak bir şey değil. Üç ay olur, beş olur, insan ne kadar istiyorsa o kadar olur ama illa ki bunun bir sınırı oluyor. Böyle bir dönem yaşamış olmanın bana kattığı şeyler var. Bunları genç arkadaşlarıma açıklamak istedim" demişti.