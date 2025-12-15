Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aylardır yaşadığı kabusu ilk kez açıkladı
Uzun bir süre yaşamını Amerika'da sürdürdükten sonra Türkiye'ye dönen ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapıldığını öne sürerek hukuki süreci başlattı.
Uzun zamandır ABD'de yaşayan ünlü popçu Gökhan Özen ardından Türkiye'ye dönmüştü... Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda "Yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. Biri bir yıl, biri aylarca sürdü" sözleriyle gündem olmuştu.
Gökhan Özen seks diyeti ifadeleriyle ilgili yaptığı açıklamada ise "Bir 'seks diyeti' dedim, baktım ortalık karışmış. Ben de istedim ki; beni izleyen, beni takip eden belki de örnek olan genç arkadaşlar konuyu benden duysunlar. Neden böyle bir şey tercih ettim, doğru bilgileri benden duysunlar istedim. Konu, röportajda bana 'Çapkın mısın?' diye sorulmasıyla açıldı. motivasyonumu, enerjimi belki uykumu, duygumu, vaktimi bu tarz şeylere değil de daha çok stüdyoda yapacağım çalışmalara, şarkılarıma kanalize edersem daha başarılı olacağımı hissettim. Ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla bunu uygulayan NBA starları, dünyaca ünlü atletler zaten varmış. Böyle bir uygulama varmış, ama ben bunu bilmeden; kendi kararımla yaptım. Faydasını da gördüm, üretimim de arttı. Ama bu sürekli yapılacak bir şey değil. Üç ay olur, beş olur, insan ne kadar istiyorsa o kadar olur ama illa ki bunun bir sınırı oluyor. Böyle bir dönem yaşamış olmanın bana kattığı şeyler var. Bunları genç arkadaşlarıma açıklamak istedim" demişti.
Gökhan Özen, son aylarda kendisine yönelik yürütüldüğünü öne sürdüğü sistematik bir karalama kampanyası nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökhan Özen, şu ifadeleri kullandı: "5 aydır hayatıma musallat olmuş, hayatımda bir kere bile görmediğim, karşılaşmadığım bir kadının sistematik şekilde planlayıp, yürüttüğü suçlama, kin, nefret, iftira ve hakaretlerine maruz kaldım. Dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı alındı. Bu saatten sonra bu sistematik karalama kampanyasına deva edilirse zorlama hapis bu bir...
Aylar süren bu süreçte hep 'Bunun bir nedeni olmalı' dedik. 'Kimse tanımadığı birine bu kadar nefret ve kinle planlı sistematik şekilde saldırmaz' dedik. Araştırdık ve sonunda bulduk. Akıl almaz gerçekleri sizlerle zamanı gelince bir bir paylaşacağım. Bakın neler neler olmuş da haberimiz yokmuş.