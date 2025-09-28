Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sis perdesini kaldıracak ayrıntı
Arabesk müziğin kraliçesi Güllü, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Kızı Tuyan Ülkem, ''Annem Roman havası oynarken düştü'' dedi. Ünlü sanatçının menajerinin açıklaması ise dikkat çekti. Güllü'nün bir süredir denge sorunu yaşadığını belirten menajer, şarkıcının hastanede çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Arabesk müziğin sevilen seslerinden Güllü, 26 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren sanatçının ani ölümü, müzik camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.
Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.
DENGE KAYBI YAŞIYORMUŞ
Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, menajerliğini yaptığı belirtilen Erhan Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.