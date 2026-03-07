Ünlü şarkıcı Hande Yener'e ''iktidarı devirme'' soruşturması!

M.Y. isimli bir vatandaş CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yaptığı bavşuruda, Hande Yener'in Menteşe ilçesinde 15 Mayıs 2025 tarihinde verdiği konser sırasında ‘Zıplamayan Tayyipçi' şeklinde slogan atıldığı, sanatçının ritim tutarak eşlik ettiği ve sahnede alenen ‘Bu devri çok güzel devireceğiz' dediği, anayasal düzeni hedef aldığı, mevcut iktidarı devrilmesi yönünde açık ve doğrudan bir çağrı niteliği taşıdığı bu söylemlerinin suç olduğunu, söz konusu eylemlerinin kamuya açık şekilde sosyal medyada yayınlandığını iddia etti.