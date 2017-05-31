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  3. 31 Mayıs 2017 13:31

Yardım bahane çapkınlık şahane

Yüksek Sadakat'in eski solisti Kenan Vural, havalimanında ayaküstü turist kadının iletişim bilgilerini aldı.

Yardım bahane çapkınlık şahane

Yüksek Sadakat'in eski solisti Kenan Vural, önceki gün Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

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Yardım bahane çapkınlık şahane

Bu sırada Vural'ın seyahat ettiği uçakta bir kadın turist de vardı. Vural, turiste yardımcı olmak istedi. Güzel turiste, iç hatlar gelişten dış hatlara gidişe kadar eşlik eden Vural, tam vedalaşacağı sırada iletişim bilgilerini istedi.

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Yardım bahane çapkınlık şahane

Güzel turist, Vural'ın ısrarı üzerine bilgilerini verdi. Ünlü solist, güzel turistin bilgilerini aldıktan sonra vedalaştı.

İşte o anlar;

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Yardım bahane çapkınlık şahane

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