Yardım bahane çapkınlık şahane
Yüksek Sadakat'in eski solisti Kenan Vural, havalimanında ayaküstü turist kadının iletişim bilgilerini aldı.
Bu sırada Vural'ın seyahat ettiği uçakta bir kadın turist de vardı. Vural, turiste yardımcı olmak istedi. Güzel turiste, iç hatlar gelişten dış hatlara gidişe kadar eşlik eden Vural, tam vedalaşacağı sırada iletişim bilgilerini istedi.
Güzel turist, Vural'ın ısrarı üzerine bilgilerini verdi. Ünlü solist, güzel turistin bilgilerini aldıktan sonra vedalaştı.
İşte o anlar;