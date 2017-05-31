Yardım bahane çapkınlık şahane

Bu sırada Vural'ın seyahat ettiği uçakta bir kadın turist de vardı. Vural, turiste yardımcı olmak istedi. Güzel turiste, iç hatlar gelişten dış hatlara gidişe kadar eşlik eden Vural, tam vedalaşacağı sırada iletişim bilgilerini istedi.

