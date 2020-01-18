Ünlü şarkıcı iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rita, bu kez koltukta uzandığı seksi pozu ile siyah askılı elbisesi ile çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. 29 yaşındaki şarkıcının "Rita gülümsüyor" notuyla yaptığı bu paylaşımlarına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.