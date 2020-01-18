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  3. 18 Ocak 2020 00:03

Ünlü şarkıcı iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Son dönemlerin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Rita Ora sosyal medya hesabından olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Son dönemin parlayan yıldızlarından 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla yine gündem oldu. Güzel şarkıcının "Rita gülüyor" notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Öte yandan, Rita'nın paylaşımlarında sütyen kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü şarkıcı iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Sosyal medyanın yeni gözdelerinden İngiliz şarkıcı Rita Ora, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Ünlü şarkıcı iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rita, bu kez koltukta uzandığı seksi pozu ile siyah askılı elbisesi ile çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. 29 yaşındaki şarkıcının "Rita gülümsüyor" notuyla yaptığı bu paylaşımlarına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.

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Ünlü şarkıcı iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Rita'nın paylaşımlarında sütyen kullanmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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