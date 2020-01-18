Ünlü şarkıcı iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Son dönemlerin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Rita Ora sosyal medya hesabından olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.
Son dönemin parlayan yıldızlarından 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla yine gündem oldu. Güzel şarkıcının "Rita gülüyor" notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Öte yandan, Rita'nın paylaşımlarında sütyen kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyanın yeni gözdelerinden İngiliz şarkıcı Rita Ora, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rita, bu kez koltukta uzandığı seksi pozu ile siyah askılı elbisesi ile çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. 29 yaşındaki şarkıcının "Rita gülümsüyor" notuyla yaptığı bu paylaşımlarına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.