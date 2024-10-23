Ünlü şarkıcı Kalben hakkında zorla getirme kararı
Arkadaşının davasında tanık olarak yer alan ünlü şarkıcı Kalben hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Şarkıcı Kalben sevgilisi tarafından darp ve silahla tehdit edilen arkadaşı Pamela B. ile darp raporu aldı.
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Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Kalben'in arkadaşı Pamela B. Gemlik'te sevgilisi Alper E. tarafından darp edildi. Alper E. Panela B.'yu silahla da tehdit etti.
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Pamela B.'yu darp ettiği iddia edilen Alper E. hakkında şikayet sonrası 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Davada Kalben tanık olarak çağrıldı. Konseri nedeniyle davaya katılamayacağını söyleyen Kalben hakkında zorla getirme kararı çıkrıldı.
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